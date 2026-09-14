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"Мы прекратим Украине любую поддержку": настроения в Европе постепенно меняются

"Мы прекратим Украине любую поддержку": настроения в Европе постепенно меняются

Глава киевского режима внёс в Раду представление об увольнении генпропурора Украины Кравченко. Ранее тот подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Кривоносу и "лицу, близкому к руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры".

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