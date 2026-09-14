Глава киевского режима внёс в Раду представление об увольнении генпропурора Украины Кравченко. Ранее тот подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Кривоносу и "лицу, близкому к руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым