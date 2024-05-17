Путин: РФ и Китай намерены объединить научный и исследовательский потенциал

Как заявил на открытии российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества президент Владимир Путин, Москва и Пекин будут последовательно углублять сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии