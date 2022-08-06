В Челябинской области полицейские присоединились к Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Утро магнитогорского парка «Лукоморье» началось с мероприятия под названием «Азбука безопасности» и необычной зарядки, которую провели сотрудники полиции и представитель федерации дзюдо мастер спорта России по дзюдо Павел Юнусов.
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