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В Челябинской области полицейские присоединились к Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В Челябинской области полицейские присоединились к Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Утро магнитогорского парка «Лукоморье» началось с мероприятия под названием «Азбука безопасности» и необычной зарядки, которую провели сотрудники полиции и представитель федерации дзюдо мастер спорта России по дзюдо Павел Юнусов.

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