Советник Трампа заявил о планах главы США завершить конфликт с Ираном

Старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что Дональд Трамп намерен в скором времени завершить конфликт с Ираном.
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