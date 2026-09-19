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Мировое обозрение

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Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 34%

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 34%

К 15:00 субботы, 19 сентября, в Санкт-Петербурге проголосовали 1 402 214 человек — это 34,52% от общего числа избирателей.

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