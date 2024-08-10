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Режим КТО: что нужно знать и как действовать в зоне контртеррористической операции

Режим КТО: что нужно знать и как действовать в зоне контртеррористической операции

Режим КТО: что нужно знать и как действовать в зоне контртеррористической операции Юлия СоколоваВ ночь с 9 на 10 августа в трех приграничных с Украиной регионах России — Белгородской, Брянской и Курской областях — был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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