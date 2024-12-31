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Шостка. Такого удара ещё не было. Сорван штурм Курщины? Юрий Подоляка рассекретил цели массированной атаки

Шостка. Такого удара ещё не было. Сорван штурм Курщины? Юрий Подоляка рассекретил цели массированной атаки

Начали поступать первые данные о результате массированной отработки целей на Украине 31 декабря. Цели рассекречены.

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