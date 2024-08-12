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Новости экономики России

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Какие перспективы у "Яндекса" после переезда

История с разделением Яндекса на российскую (поиск, такси, e-commerce, доставка) и иностранную часть (стартапы), наконец-то, завершилась! Процесс проходил долго и болезненно, не обошлось и без пострадавших (покупатели в Евроклире).

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