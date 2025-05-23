В СК поделились подробностями дела о похищении и убийстве жителя Удмуртии

Сюмси. Удмуртия. Стали известны подробности дела о похищении и убийстве мужчины в Сюмсинском районе. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил руководитель Увинского межрайонного следственного отдела СКР Максим Алексеев.
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