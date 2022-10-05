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Гречневая каша: почему европейцы её не переносят?

Гречневая каша: почему европейцы её не переносят?

На всех территориях исторического произрастания этой зерновой культуры гречку употребляют в пищу до сих пор, но она все равно считается «дешевой» едой, хотя, например, в той же северной Индии и в Непале ее уже редко можно встретить в продаже.

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