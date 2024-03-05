Ученые ЛЭТИ нашли новый способ находить стресс

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ успешно разработали и внедрили инновационный комплекс для исследования стрессовых состояний и воздействия новых медицинских препаратов, направленных на их смягчение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии