«‎Главное, что эта малышка рядом»: Дэвид Бекхэм опубликовал милый снимок с младшей дочерью

Звездный папа пришёл с Харпер на матч своей команды. Дэвид Бекхэм поделился в соцсетях милым селфи с футбольного матча.
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