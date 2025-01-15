Диетолог указала на пользу оливкового масла для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе оливкового масла для здоровья пожилых людей.В беседе с «Москвой 24» 14 января специалист отметила, что оливковое масло положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
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