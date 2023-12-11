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Японский премьер готов сместить 15 министров для борьбы со скандалом присвоении пожертвований

Японский премьер готов сместить 15 министров для борьбы со скандалом присвоении пожертвований

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет на этой неделе сместить четырех министров, а также 11 государственных министров и парламентских заместителей министров для борьбы с разгорающимся скандалом вокруг незаконного присвоения политических пожертвований депутатами парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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