Японский премьер готов сместить 15 министров для борьбы со скандалом присвоении пожертвований

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет на этой неделе сместить четырех министров, а также 11 государственных министров и парламентских заместителей министров для борьбы с разгорающимся скандалом вокруг незаконного присвоения политических пожертвований депутатами парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).