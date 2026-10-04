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Царьград

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Анатолий Кашпировский скончался от рака желудка в возрасте 87 лет

Анатолий Кашпировский скончался от рака желудка в возрасте 87 лет

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский умер 3 октября от рака желудка с метастазами. Племянник Юрий Мамаев сообщил о его предпочтении кремации, однако запланировано традиционное захоронение.

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