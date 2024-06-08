Мастера перевоплощения среди знаков Зодиака

Не все люди, родившиеся под этими знаками, проявляют себя, как оборотни! Просто среди определенных представителей Зодиака, как показывает практика, больше лицемеров и двуличных личностей, которые используют эти качества во вред! Как и вампиры, оборотни – это всего лишь мифические существа, но обладающие несколько иными способностями.