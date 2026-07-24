Дан прогноз по снижению ключевой ставки Банка России до конца года

В 2026 году Банк России еще дважды снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) и один раз оставит ее без изменений, в результате чего показатель достигнет к декабрю 13,5 процента, следует из комментария первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.