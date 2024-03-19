Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Надежда Борисова

да эти люди никогда не будут рисковать своими жизнями, они будут просто лаять издалека и не полезут на берлогу медведя. Самое большее, что они сделают, это дадут немного денег ВСУ на эту войну и то только для того, чтобы на всякий случай была возможность сказать: А я финансировал вас... История ничему не учит ни Запад, ни англосаксов. Хотя англосаксам при любом раскладе хорошо, война помогает им запускать заводы и уменьшать безработицу. хотя работать то там становится некому...