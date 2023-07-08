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"В Беларуси вы его не найдёте": Лукашенко неожиданно выдал, где затаился Евгений Пригожин

"В Беларуси вы его не найдёте": Лукашенко неожиданно выдал, где затаился Евгений Пригожин

Пока перепуганные поляки ловят негативные сигналы от размещения "музыкантов" на белорусской территории, попутно посылая полицейские отряды на охрану границ, президент союзной республики Александр Лукашенко решил внести некоторые уточнения для прояснения ситуации.

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Комментарии
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Кошмар
Скорее, не Вагнер, а бывшие бойцы Вагнера. Те, кто заключил контракт с МО РФ. А таких немало.
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4 час.
Леонид Попивняк
....не нужно путать личность Пригожина со всеми Вагнеровцами.....
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2 час.
Negnost Ros
Мужики сами разберутся.
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2 час.

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