Результаты чемпионата России по фигурному катанию 22.12.2023

С 20 по 24 декабря в Челябинске состоится чемпионат России по фигурному катанию 2024. Результаты 22 декабря Текст будет обновляться по мере проведения соревнований.
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