Астраханцам покажут трофейную технику НАТО

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации пройдет в Астрахани. С 15 по 17 ноября на площадке перед Астраханским театром оперы и балета выставят БМП, бронетранспортеры, стрелковое оружие и противотанковые средства вооружения, а также ударные и разведывательные дроны.
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