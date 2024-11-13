Астраханцам покажут трофейную технику НАТО

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации пройдет в Астрахани. С 15 по 17 ноября на площадке перед Астраханским театром оперы и балета выставят БМП, бронетранспортеры, стрелковое оружие и противотанковые средства вооружения, а также ударные и разведывательные дроны.