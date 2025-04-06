Психолог дала советы испытывающим эмоциональные качели россиянам

Эмоциональные качели — сложный психологический феномен, который может быть вызван как внутренними противоречиями, так и внешними манипулятивными воздействиями, отметила психолог, кризисный консультант Юлия Добрынина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии