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Психолог дала советы испытывающим эмоциональные качели россиянам

Психолог дала советы испытывающим эмоциональные качели россиянам

Эмоциональные качели — сложный психологический феномен, который может быть вызван как внутренними противоречиями, так и внешними манипулятивными воздействиями, отметила психолог, кризисный консультант Юлия Добрынина.

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