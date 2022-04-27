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В США приняли закон, который позволяет направлять арестованные активы на поддержку Украины.

В США приняли закон, который позволяет направлять арестованные активы на поддержку Украины.

27 апреля по результатам голосования палаты представителей США, был принят закон позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.

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