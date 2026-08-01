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Finland's Sand Battery Cuts Emissions 70% Without a Single Rare Earth

Europe is falling far behind on energy storage installation exactly when it’s most needed. The continent’s energy security is under significant threat as it contends with its third energy crisis in four years thanks to the region’s over-reliance on imported fossil fuels.

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