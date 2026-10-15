Сразу три рыцарских зала планируют обновить и обустроить в Государственном Эрмитаже. Музей намерен преобразовать основной зал, усовершенствовать Восточный и создать новое пространство в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».
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