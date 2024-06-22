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"Нельзя бросать православных братьев-гагаузов". Ветеран спецслужб Соин рассказал о перспективах "второго фронта" в Молдавии

"Нельзя бросать православных братьев-гагаузов". Ветеран спецслужб Соин рассказал о перспективах "второго фронта" в Молдавии

wikipedia.org Целью учений, которые молдавская армия проводит с 17 по 28 июня, может быть атака на Приднестровье, заявил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

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