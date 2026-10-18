Астраханцы одними из последних в стране завершили мотосезон – спасибо нашему теплому климату. Получилось мощно и ярко: более 800 участников единой колонной проехали по улицам города и финишировали у центра зимних видов спорта.
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