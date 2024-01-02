В Красноярске мужчина выгнал свою семью на улицу

В Красноярске мужчина выгнал свою семью из дома. Днем 2 января 39-летняя женщина с двухлетним ребенком обратилась в полицию и сообщила, что ее бывший муж, с которым они вместе проживают, выгнал ее с бабушкой и двумя детьми из квартиры на улице Крупской.