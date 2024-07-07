Посол Толченов призвал Индонезию донести мирную инициативу по Украине до РФ

Новый посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов в первом интервью после назначения подчеркнул необходимость того, чтобы Индонезия официально и эффективно передала свою мирную инициативу по Украине российскому руководству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии