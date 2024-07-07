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Посол Толченов призвал Индонезию донести мирную инициативу по Украине до РФ

Посол Толченов призвал Индонезию донести мирную инициативу по Украине до РФ

Новый посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов в первом интервью после назначения подчеркнул необходимость того, чтобы Индонезия официально и эффективно передала свою мирную инициативу по Украине российскому руководству.

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