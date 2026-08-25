Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как подарить вторую жизнь советскому алюминиевому бидону: три практичные идеи для дачи

Как подарить вторую жизнь советскому алюминиевому бидону: три практичные идеи для дачи

Признаюсь честно, я всегда с особым трепетом отношусь к вещам, у которых за плечами целая эпоха. Когда мне в руки попал старый алюминиевый бидон, доставшийся от бабушки, я долго не могла решить, что с ним делать.

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