SHOT: Чекалин задолжал налоговой сотни тысяч рублей

Политика как она есть

Telegram-канал SHOT пишет, что блогер Артем Чекалин задолжал российской налоговой 734 тысячи рублей. По данным канала, мужчина владеет четырьмя компаниями, в том числе «БИ ФИТ», через которую они с бывшей супругой, блогером Лерчек (Валерия Чекалина), продавали тренировки для идеального тела и косметику.