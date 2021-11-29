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Джон Уолл опроверг информацию о том, что хочет быть первой опцией в атаке «Рокетс»

Разыгрывающий «Рокетс» Джон Уолл обозначил желание вернуться в состав, но во время встречи с руководством ему отказали в гарантированном месте в стартовой пятерке.

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