Два больших дома построят на окраине Барнаула, где скоро "вырастут" новые кварталы

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета Проект домов на улице Мельникова в Барнауле Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных зданий, возведут в Барнауле на новой улице имени Анатолия Мельникова.
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