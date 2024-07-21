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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Два больших дома построят на окраине Барнаула, где скоро "вырастут" новые кварталы

Два больших дома построят на окраине Барнаула, где скоро "вырастут" новые кварталы

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета Проект домов на улице Мельникова в Барнауле Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных зданий, возведут в Барнауле на новой улице имени Анатолия Мельникова.

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