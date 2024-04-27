Хуситы атаковали британский нефтяной танкер и сбили беспилотник MQ-9

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" с помощью противокорабельных ракет атаковали британский нефтяной танкер Andromeda Star, а также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
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