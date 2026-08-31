Минтранс запустит экспертное обсуждение овербукинга в сентябре

Авиакомпании и экспертное сообщество смогут выразить мнение о том, каким образом следует легализовать овербукинг в России, с сентября.
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