Счастлива вдалеке: Пугачева пустилась в пляс с Галкиным* и Орбакайте

Пока часть фанатов жалеет Аллу Борисовну и Максима Галкина* за то, что они не могут зарабатывать столько же, сколько на Родине и грустят в полном одиночестве, семейная чета лихо отплясывает на концерте Кристины Орбакайте и совсем не выглядит обездоленной.