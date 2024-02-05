Счастлива вдалеке: Пугачева пустилась в пляс с Галкиным* и Орбакайте

Пока часть фанатов жалеет Аллу Борисовну и Максима Галкина* за то, что они не могут зарабатывать столько же, сколько на Родине и грустят в полном одиночестве, семейная чета лихо отплясывает на концерте Кристины Орбакайте и совсем не выглядит обездоленной.
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