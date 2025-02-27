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Русские войска близки к окружению 4000 военных ВСУ у Суджи: 3,5 км до успеха

Русские войска близки к окружению 4000 военных ВСУ у Суджи: 3,5 км до успеха

Русские войска в Курской области наступают на город Суджа, оставив 3,5 км до замыкания окружения. По данным Telegram-канала, огневой контроль обеспечивает перекрытие путей доставки резервов ВСУ, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных.

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