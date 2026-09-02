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Царьград

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Еврокомиссия одобрила 35 млрд евро на газовую инфраструктуру Германии

Еврокомиссия одобрила 35 млрд евро на газовую инфраструктуру Германии

Европейская комиссия одобрила план Германии на выделение до 35 млрд евро на развитие газовой инфраструктуры, включая строительство газовых ГЭС.

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