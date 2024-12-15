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Юрист Хаминский: оплата продавцу переводом на рынке грозит уголовным сроком

Юрист Хаминский: оплата продавцу переводом на рынке грозит уголовным сроком

Оплата товаров на рынке переводами на карту продавца может грозить уголовным сроком.Александр Хаминский, юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, предупредил об опасности переводов денег на карту незнакомцам.

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