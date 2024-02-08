Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Впереди - дерби Сан-Пауло! Клаудиньо - воспитанник Сантоса, Педриньо родился в Сан-Пауло. Жесть! Зенит - сегодня, Сан...Мотивировочная ча...
  • Максим Комаров
    Кассьера в интервью дважды повторил: готовимся к Спартаку. А Спартак готовится к Уралу, кстати. Им это более важно. Д...«Сити» приближает...
  • Максим Комаров
    Зенит неприлично поимел Леонида Викторовича Слуцкого:) Парни! Он же уже не в ЦСКА. Готовимся к приезду Спартака. Счит...Мотивировочная ча...

Мотивировочная часть решения по Валиевой, «Ростов» разнес «Спартак», разборки СКА и «Авангарда», Базылюк выиграла ЧР среди юниоров, завершился суд по делу Алвеса, Клоппа не будет в «Барсе» и другие новости

Мотивировочная часть решения по Валиевой, «Ростов» разнес «Спартак», разборки СКА и «Авангарда», Базылюк выиграла ЧР среди юниоров, завершился суд по делу Алвеса, Клоппа не будет в «Барсе» и другие новости

1. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.  CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
Это не блин,и даже не подобие его...это разгульный корпоративчик.Так уныло с мячом работать-это беда.Ростов не такая великая команда,а перед ней выстроились тюфяки,которые будто год мяча не видели.В воротах,который год,безумный и неуклюжий нарцисс.Мрак. Постоянно и не первый год,задаю себе вопрос: в какой еще команде,такая слабая,неуправляемая средняя линия?
Ответить
16 час.
Максим Комаров
Зенит неприлично поимел Леонида Викторовича Слуцкого:) Парни! Он же уже не в ЦСКА. Готовимся к приезду Спартака. Считаю, рассчитываем на такой же результат, как минимум
Ответить
7 час.
Максим Комаров
Впереди - дерби Сан-Пауло! Клаудиньо - воспитанник Сантоса, Педриньо родился в Сан-Пауло. Жесть! Зенит - сегодня, Сантос - Зенит завтра.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх