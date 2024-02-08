Мотивировочная часть решения по Валиевой, «Ростов» разнес «Спартак», разборки СКА и «Авангарда», Базылюк выиграла ЧР среди юниоров, завершился суд по делу Алвеса, Клоппа не будет в «Барсе» и другие новости

сергей озеров

Это не блин,и даже не подобие его...это разгульный корпоративчик.Так уныло с мячом работать-это беда.Ростов не такая великая команда,а перед ней выстроились тюфяки,которые будто год мяча не видели.В воротах,который год,безумный и неуклюжий нарцисс.Мрак. Постоянно и не первый год,задаю себе вопрос: в какой еще команде,такая слабая,неуправляемая средняя линия?