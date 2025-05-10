В Кремле сообщили, что Путин сделает содержательное заявление для прессы

Заявление для СМИ, которое сделает президент РФ Владимир Путин по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет содержательным, сообщил в воскресенье, 11 мая 2025 года, журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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