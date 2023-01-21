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Если углубиться в советскую экономику, даже не очень внимательно, то становится понятно, что Советский Союз, действительно, кормил Прибалтику

Если углубиться в советскую экономику, даже не очень внимательно, то становится понятно, что Советский Союз, действительно, кормил Прибалтику

﻿﻿Фото: livejournal.comЕсли вникнуть в советскую экономику, даже не очень внимательно, то становится ясно, что Советский Союз действительно кормил Прибалтику.

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