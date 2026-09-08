В Казани прошла творческая встреча с известными российскими писателями

Творческая встреча с известными российскими прозаиками Валерием Поповым и Кирой Грозной состоялась сегодня в здании Союза писателей РТ в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд 2026».
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