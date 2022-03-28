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Драма "CODA: Ребенок глухих родителей" признана лучшим фильмом "Оскара-2022"

Драма "CODA: Ребенок глухих родителей" признана лучшим фильмом "Оскара-2022"

Семейная драма "CODA: Ребенок глухих родителей" победила в категории "Лучший фильм", "Дюна" стала лидером по числу статуэток, а обладатель награды за "Лучшую мужскую роль" Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о заболевании жены: "Газета.

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