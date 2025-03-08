Военный священник Зинченко заявил, что ВСУ разграбили храм под Суджей

Свято-Знаменский храм, расположенный на территории села Борки в Суджанском районе Курской области, был разграблен украинскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на военного священника, протоиерея Александра Зинченко.
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