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Военный священник Зинченко заявил, что ВСУ разграбили храм под Суджей

Военный священник Зинченко заявил, что ВСУ разграбили храм под Суджей

Свято-Знаменский храм, расположенный на территории села Борки в Суджанском районе Курской области, был разграблен украинскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на военного священника, протоиерея Александра Зинченко.

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