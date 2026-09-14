Глава МО ФРГ об атаке на поезд на Украине: нужно не поддаваться провокациям

Министр обороны Германии Борис Писториус после атаки на поезд призвал не поддаваться на провокации. Его слова журналистам передает Reuters.
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