Средства ПВО подавили более 10 беспилотников над Новороссийском

Российская противовоздушная оборона (ПВО) подавила более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Новороссийском, сообщает ранним утром 17 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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