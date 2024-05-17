ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Ну,пилять,шпроты допрыгаются....закатает Россия их в банку намертво!МИД РФ пригрозил ...
  • Eduard
    Давно Свобода и Демократия на Западе перешли в фазу Диктатуры,когда всем навязывают чуждое мнение,запрещают чтонто,но...В СЖР назвали без...
  • Eduard
    Конесно! Всё это элемент шантажа!В СЖР назвали без...

Средства ПВО подавили более 10 беспилотников над Новороссийском

Средства ПВО подавили более 10 беспилотников над Новороссийском

Российская противовоздушная оборона (ПВО) подавила более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Новороссийском, сообщает ранним утром 17 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх