Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Карин Жан-Пьер проинформировала о том, что власти связываются с Киевом для того, чтобы решить, какое вооружение нужно передать боевикам, но никак не высказываются о представленном главой киевского режима Владимиром Зеленским победном плане.