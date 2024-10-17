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Жан-Пьер: Белый дом не комментирует «план победы» Зеленского

Жан-Пьер: Белый дом не комментирует «план победы» Зеленского

Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Карин Жан-Пьер проинформировала о том, что власти связываются с Киевом для того, чтобы решить, какое вооружение нужно передать боевикам, но никак не высказываются о представленном главой киевского режима Владимиром Зеленским победном плане.

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