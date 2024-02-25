Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Байков
    Давно пора эту шлюху поставить в стойло.Встречайте нового...
  • Николай Жариков
    Да глупость это .КАК может ребенок кинуть соску родной мамы .И даже  отлучить его от груди ой как трудно  по маме пом...Что мы поняли за ...
  • Мария
    Это лучше, чем наоборот!Безнадёжные: США ...

Оплеухи Западу налево и направо: Пять тезисов китайского министра в Мюнхене

Оплеухи Западу налево и направо: Пять тезисов китайского министра в Мюнхене

Второй человек в КНР увещевал в Мюнхене лидеров Запада подумать об интересах своих стран, сохранив торговлю с Китаем, не посягая на отношения Пекина с Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
А что ему остается. Пока что из двух зол Китай выбрал лучшее- Россию.
Ответить
18 час.
Алексей Сафронов
При огромной значимости экономических связей с гейропой, Китай наверняка понимает, что неизбежно приближается тупик из-за того, что её несубьектность очевидна. При нынешнем руководстве может быть только хуже и хуже для Китая, а потому то Си абсолютно полностью может опереться только на Россию. &quot;Оплеухи налево и направо&quot;, как мне кажется он ещё не делал!
Ответить
16 час.
Алексей Сафронов
...в чём же &quot;спорность&quot; этого тезиса? Или большой выбор у Путина?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору