Второй человек в КНР увещевал в Мюнхене лидеров Запада подумать об интересах своих стран, сохранив торговлю с Китаем, не посягая на отношения Пекина с Москвой.
Оплеухи Западу налево и направо: Пять тезисов китайского министра в Мюнхене
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Natalija Osminina
А что ему остается. Пока что из двух зол Китай выбрал лучшее- Россию.
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18 час.
Алексей Сафронов
При огромной значимости экономических связей с гейропой, Китай наверняка понимает, что неизбежно приближается тупик из-за того, что её несубьектность очевидна. При нынешнем руководстве может быть только хуже и хуже для Китая, а потому то Си абсолютно полностью может опереться только на Россию. "Оплеухи налево и направо", как мне кажется он ещё не делал!
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16 час.
Алексей Сафронов
...в чём же "спорность" этого тезиса? Или большой выбор у Путина?
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16 час.
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