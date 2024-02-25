Оплеухи Западу налево и направо: Пять тезисов китайского министра в Мюнхене

Алексей Сафронов

При огромной значимости экономических связей с гейропой, Китай наверняка понимает, что неизбежно приближается тупик из-за того, что её несубьектность очевидна. При нынешнем руководстве может быть только хуже и хуже для Китая, а потому то Си абсолютно полностью может опереться только на Россию. "Оплеухи налево и направо", как мне кажется он ещё не делал!