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Порты, суда, склады и логистика: удары ВС РФ по Украине продолжаются

Порты, суда, склады и логистика: удары ВС РФ по Украине продолжаются

ВС РФ продолжают нанесение ударов по Украине. По данным от Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 21 сентября, основные атаки были проведены на объекты в Киевской и Одесской областях.

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